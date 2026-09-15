Γκασπερίνι: «Ο Μπαλέρντι μού θυμίζει τον Μπαρέζι»

Ο Λεονάρντο Μπαλέρντι αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Μαρσέιγ κι έχει καταφέρει να προσαρμοσθεί ιδανικά στις απαιτήσεις του ιταλικού πρωταθλήματος, κερδίζοντας την εκτίμηση του προπονητή του στη Ρόμα, Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι.

Ο Λεονάρντο Μπαλέρντι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του στην Ρόμα, Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι, ο οποίος δήλωσε μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Τορίνο με 2-0 ότι ο 27χρονος Αργεντινός κεντρικός αμυντικός του θυμίζει τον... Μπαρέζι.

«Είναι ένας πολύ δυνατός, σύγχρονος αμυντικός, με εξαιρετικά σωματικά χαρακτηριστικά και ταχύτητα. Ποιον μου θυμίζει; Τον Μπαρέζι, έναν αμυντικό με παρόμοια χαρακτηριστικά, φυσικά, χωρίς να θέλω να κάνω σύγκριση ή να τον αναφέρω. Όσον αφορά στον τρόπο που ερμηνεύει τον ρόλο και οργανώνει το παιχνίδι, ο Μπαλέρντι είναι ένας σημαντικός παίκτης», ανέφερε ο 68χρονος τεχνικός.