Στα «ερυθρόλευκα» ο Μουαντιλμαντζί, ολοκληρώθηκε η αγορά του από την Σάμσουνσπορ

Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μάριους Μουαντιλμαντζί από τη Σάμσουνσπορ στον Ολυμπιακό, προλαβαίνοντας και τη σχετική προθεσμία πριν την ολοκλήρωση των μεταγραφών.

Ο 28χρονος Αφρικανός μάλιστα, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται την Τετάρτη στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και τυπικά μια μεταγραφή κόστισε 7+1 εκατομμύρια ευρώ.



Ο Μουαντιλμαντζί προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στην Τουρκία, με 52 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 23 γκολ και δίνοντας και επτά ασίστ.



Σε ότι αφορά τη φετινή σεζόν, έχει ήδη προλάβει να αγωνιστεί δύο φορές, σκοράροντας και ένα γκολ και παραμένοντας παραγωγικός.