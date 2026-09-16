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Η Αλ Νασρ δέχτηκε «τεσσάρα» και ο Κριστιάνο... ξέφυγε!

Ποδόσφαιρο
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η τεράστια νίκη της Αλ Αΐν του Γιώργου Γιακουμάκη και του Βλάνταν Ίβιτς εντός έδρας με σκορ 4-0 επί της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην πρεμιέρα της League Phase του AFC Champions League, έφερε... εκτός εαυτού τον Πορτογάλο σούπερ σταρ!

Ο Έλληνας επιθετικός μάλιστα σκόραρε στο 85ο λεπτό βάζοντας το «κερασάκι» στον θρίαμβο της ομάδας του, ωστόσο εκείνο που προκάλεσε άσχημη και αρνητική εντύπωση ήταν η ακατανόητη κίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο του Ματίας Παλάσιος, χωρίς μάλιστα να αποβληθεί, όπως και θα έπρεπε. 

Η Αλ Νασρ δέχτηκε «τεσσάρα» και ο Κριστιάνο... ξέφυγε!