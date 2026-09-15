Στην Λεωφόρο μας…

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για μία από τις τελευταίες παραστάσεις του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο στο παιχνίδι με την Κηφισιά, όπου χρειάζεται τη νίκη, για να μπει στην πρώτη τετράδα στο κύπελλο και να αποφύγει την ενδιάμεση φάση.

Κάθε φορά, που ο Παναθηναϊκός θα παίζει στην Λεωφόρο από εδώ και πέρα θα μας πιάνει ένα σφίξιμο στο στομάχι. Μία ιστορία ενός αιώνα φθάνει στο τέλος της και τα επίσημα παιχνίδια, που θα δώσει ο Παναθηναϊκός μέχρι να φύγει από την ιστορική του έδρα θα είναι φορτισμένα συναισθηματικά για όλους. Την Τετάρτη το απόγευμα οι "πράσινοι" θα παίξουν με την Κηφισιά σε ένα παιχνίδι, που είναι για το κύπελλο, αλλά αδιάφορο δεν είναι. Η ομάδα θέλει τη νίκη, για να μπει στην τετράδα και να αποφύγει το ενδιάμεσο παιχνίδι στο κύπελλο.

Το πιο σημαντικό είναι, ότι η ομάδα επιστρέφει στην Λεωφόρο και θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να πάει να ζήσει άλλη μία στιγμή του Παναθηναϊκού στην Ακρόπολη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Την Λεωφόρο μας. Αλλο ένα επίσημο παιχνίδι σίγουρα θα δούμε τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, όταν θα παίξει με την Κηφισιά, για το πρωτάθλημα. Από κει και πέρα η ομάδα θα κάνει ένα μεγάλο φιλικό για να αποχαιρετήσουμε όπως της αρμόζει την Λεωφόρο και να πάμε στο νέο μας σπίτι στον Βοτανικό.

Και σε αυτό το παιχνίδι η ατμόσφαιρα για όσους πάνε να το δουν θα είναι φορτισμένη συναισθηματικά. Η ομάδα οφείλει, όποιοι και αν παίξουν να μπει μέσα να κάνει την δουλειά της να πάρει τη νίκη και να πάμε παρακάτω.

Στο τέλος του περασμένου πρωταθλήματος η ομάδα έπαιξε για τελευταία φορά σαν γηπεδούχος σε επίσημο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Το 0-2 το έκανε 2-2 και κάπως μετρίασε την πίκρα από την εμφάνιση και το γεγονός, ότι δεν έκλεισε το πρωτάθλημα με νίκη στην Λεωφόρο.

Φέτος η ομάδα είναι τελείως διαφορετική, είναι φανερό, ότι πάει για πρωτάθλημα έχει ήδη το 4 στα 4 και την πρωτιά και καλό θα είναι και την Τετάρτη κόντρα σε έναν πολύ καλό αντίπαλο να κερδίσει και στο κύπελλο. Ο Νίστρουπ θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές και είναι λογικό, αφού την Κυριακή έχει η ομάδα άλλον έναν τελικό στο πρωτάθλημα με την Καλαμάτα. Ο προπονητής γνωρίζει καλά τι σημαίνει η Λεωφόρος για τον Παναθηναϊκό και θέλει και για αυτό τον λόγο τη νίκη σε αυτό το ματς. Ολοι στον σύλλογο ξέρουν τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό η Λεωφόρος. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Οπότε όσα ματς παίξει ακόμα στην Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός, δύο η παραπάνω αν χρειαστεί πρέπει να τα νικήσει.

Διότι εκεί στην Λεωφόρο μας έχουν γραφτεί χρυσές σελίδες για τον Παναθηναϊκό μας, η πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η πορεία προς τον τελικό του κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1971 , κάτι που άλλοι δεν θα το καταφέρουν, ούτε σε τρεις ζωές. Και πολλές άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες με μεγαθήρια, όπως η Μπαρτσελόνα, η Αρσεναλ και προκρίσεις κόντρα στην Ρεάλ. Στην Λεωφόρο μας, για την Λεωφόρο μας....