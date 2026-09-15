Στην αποστολή της Αργεντινής για... last dance o Μέσι!

Aν και πριν μερικές ημέρες ανακοίνωσε την οριστική απόσυρσή του από την αγαπημένη του εθνική Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην αποστολή της έτσι ώστε να αποχαιρετήσει τον κόσμο της «αλμπισελέστε»!

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ και «μύθος» για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής βρίσκεται κανονικά στην αποστολή που ανακοινώθηκε για τις αναμετρήσεις με τις Βολιβία, Μπουρκίνα Φάσο και Μπενίν και το πιθανότερο είναι να βρίσκεται κανονικά στην αναμέτρηση με τον Μπενίν που είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα στο «Μονουμεντάλ»…



Κανείς δεν γνωρίζει αν θα αγωνιστεί έστω για μερικά λεπτά, χωρίς αυτό να αποκλείεται, όμως σίγουρα θα εισπράξει τη λατρεία του λαού της Αργεντινής που τον έχει σαν Θεό του.



«Ήταν κάτι που το συζητούσε ο Λίο με τους ανθρώπους της ομοσπονδίας της Αργεντινής μυστικά και άπαντες ήθελαν να σεβαστούν απόλυτα την επιθυμία του, τις σκέψεις του, αλλά έπρεπε ν’ αποχαιρετήσει τους οπαδούς με την μπάλα στα πόδια…» ανέφεραν τα media της χώρας στα οποία όπως είναι φυσικό, το θέμα... μονοπωλεί.