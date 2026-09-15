Ρεάλ Μαδρίτης: Στη λίστα των «μερένχες» ο Σλότερμπεκ

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να εξετάζει και πάλι την περίπτωση του ψηλόσωμου στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ (1,91), Νίκο Σλότερμπεκ, θέλοντας να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή.

Ο Νίκο Σλότερμπεκ βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός για τον ψηλόσωμο αμυντικό της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο διεθνής Γερμανός ποδοσφαιριστής έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον έξι συλλόγων, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία «γλυκοκοιτάζει» τον 26χρονο στόπερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ρήτρα στο νέο συμβόλαιο του Σλότερμπεκ με την Ντόρτμουντ φέρεται να μπορεί να τον καταστήσει διαθέσιμο με ένα ποσό έως και 60 εκατ. ευρώ.

Ο κεντρικός αμυντικός μετρά με τη φανέλα των Βεστφαλών 162 συμμετοχές, έχοντας 11 τέρματα και 18 ασίστ.