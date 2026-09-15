Σάστρε: Πέντε ασίστ σε τρία ματς με τον ΑΠΟΕΛ!

Ο Ζοάν Σάστρε έχει εξελιχθεί σε σπεσιαλίστα των ασίστ με τον ΑΠΟΕΛ, αφού ο Ισπανός δεξιός μπακ καταγράφει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ σε μόλις τρεις αγώνες.

Ο 29χρονος αμυντικός έχει μοιράσει πέντε ασίστ σε τρία παιχνίδια με τον ΑΠΟΕΛ, αποδεικνύοντας ότι η παρουσία του στην κυπριακή ομάδα δεν περιορίζεται μόνο στα αμυντικά του καθήκοντα.

Το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι του ήταν το εμφατικό 6-0 απέναντι στην ΑΕΛ Λεμεσού, όπου ο Σάστρε κατέγραψε τρεις ασίστ. Άλλες δύο ήρθαν στα παιχνίδια απέναντι σε Ανόρθωση και ΑΕΚ Λάρνακας.

Το συγκεκριμένο επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν γίνει η σύγκριση με την παρουσία του Σάστρε στον ΠΑΟΚ.

Ο Ισπανός αγωνίστηκε για περίπου 4,5 χρόνια με τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά, καταγράφοντας συνολικά 119 συμμετοχές, επτά γκολ και δέκα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Από αυτές τις δέκα ασίστ, έξι ήρθαν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Την ίδια στιγμή χρειάστηκαν μόλις τρία παιχνίδια με τον ΑΠΟΕΛ για να φτάσει τις πέντε, μία λιγότερη δηλαδή στη συνολική επίδοση του στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ!