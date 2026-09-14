Football Meets Data: Παραμένει φαβορί η ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 3ος ο Παναθηναϊκός

Οι Πράσινοι είναι οι μοναδικοί που διατηρούν το απόλυτο στη Σούπερ Λιγκ με 4/4 νίκες, όταν ήδη η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός μετρούν από δύο απώλειες, έχοντας μείνει 4 και 5 βαθμούς πίσω τους, ενώ ο ΠΑΟΚ -που ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ- βρίσκεται στο -3.
Παρά ταύτα, ο "υπερυπολογιστής" του Football Meets Data συνεχίζει να θεωρεί την ΑΕΚ ως πρώτο φαβορί για τον τίτλο με ποσοστό 36%, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί στο 28% και ο Παναθηναϊκός στο 19%, με τον ΠΑΟΚ τέταρτο στο 16%.
📉 Both 🟡⚫️ AEK and 🔴⚪️ Olympiacos dropped points.— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 14, 2026
🟢 Panathinaikos on top of the league as the only team with a 100% record!
🏆 1st place probabilities:
36% 🇬🇷 AEK (-3%)
28% 🇬🇷 Olympiacos (-4%)
19% 🇬🇷 Panathinaikos (+3%)
16% 🇬🇷 PAOK (+4%)
1% 🇬🇷 Aris pic.twitter.com/Bd1IIw603c