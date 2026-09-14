Football Meets Data: Παραμένει φαβορί η ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 3ος ο Παναθηναϊκός

Με αυξημένες πιθανότητες, αλλά συνεχίζει στην 3η θέση των φαβορί για τον τίτλο ο Παναθηναϊκός, παρά το 4/4 και τις γκέλες των αντιπάλων του.

Οι Πράσινοι είναι οι μοναδικοί που διατηρούν το απόλυτο στη Σούπερ Λιγκ με 4/4 νίκες, όταν ήδη η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός μετρούν από δύο απώλειες, έχοντας μείνει 4 και 5 βαθμούς πίσω τους, ενώ ο ΠΑΟΚ -που ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ- βρίσκεται στο -3.

Παρά ταύτα, ο "υπερυπολογιστής" του Football Meets Data συνεχίζει να θεωρεί την ΑΕΚ ως πρώτο φαβορί για τον τίτλο με ποσοστό 36%, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί στο 28% και ο Παναθηναϊκός στο 19%, με τον ΠΑΟΚ τέταρτο στο 16%.

