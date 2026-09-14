Η Κλαρκ εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο: «Μην προσπαθείς να το κάνεις αυτό» (vid)

Λίγο μετά τη λήξη του τελικού του Παγκόσμιου Κυπέλλου Γυναικών με τις ΗΠΑ να έχουν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, η Κέιτλιν Κλαρκ εκνευρίστηκε με ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την Έιντζελ Ρις.
Συγκεκριμένα η σούπερ σταρ των ΗΠΑ ρωτήθηκε αν είναι πλέον φίλες με τις Ρις, με την Κλαρκ να απαντάει σε έντονο ύφος: «Πάντα ήμασταν φίλες. Μην προσπαθείς να το κάνεις αυτό, μην προσπαθείς να το κάνεις αυτό» και στη συνέχεια αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη.
Δείτε το video:
Reporter: “are you [and Angel] friends now?”— Clark Report (@CClarkReport) September 13, 2026
Caitlin Clark: “We’ve always been friends don’t try to do that” pic.twitter.com/AhwY4TPSb9