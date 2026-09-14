Η Κλαρκ εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο: «Μην προσπαθείς να το κάνεις αυτό» (vid)

Η Κέιτλιν Κλαρκ εκνευρίστηκε με ερώτηση δημοσιογράφου γύρω από τη σχέση της με την Έιντζελ Ρις.

Λίγο μετά τη λήξη του τελικού του Παγκόσμιου Κυπέλλου Γυναικών με τις ΗΠΑ να έχουν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, η Κέιτλιν Κλαρκ εκνευρίστηκε με ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την Έιντζελ Ρις.

Συγκεκριμένα η σούπερ σταρ των ΗΠΑ ρωτήθηκε αν είναι πλέον φίλες με τις Ρις, με την Κλαρκ να απαντάει σε έντονο ύφος: «Πάντα ήμασταν φίλες. Μην προσπαθείς να το κάνεις αυτό, μην προσπαθείς να το κάνεις αυτό» και στη συνέχεια αποχώρησε από τη μεικτή ζώνη.

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