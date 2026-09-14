Μουρίνιο σε... κέφια: «Με έχετε κουράσει - Καμία ερώτηση για τα πέναλτι;» (vid)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε διάθεση για χιούμορ στη συνέντευξη Τύπου πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Έλτσε (15/9, 22:30), χαρίζοντας για ακόμη μία φορά απολαυστικές ατάκες.

Η Ρεάλ ετοιμάζεται για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της La Liga, με τον Πορτογάλο τεχνικό να περνά από την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και να βρίσκεται σε... μεγάλα κέφια απέναντι στους δημοσιογράφους.

Ο Μουρίνιο απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος υποστήριξε πως αξίζει να κατακτήσει τη φετινή Χρυσή Μπάλα, όμως στη συνέχεια φρόντισε να δώσει αρκετό υλικό στους ρεπόρτερ.

Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για μία ομάδα που καλείται να δώσει τρία παιχνίδια μέσα σε μία εβδομάδα, ο 63χρονος τεχνικός επέλεξε να το δει από τη... δική του πλευρά, βάζοντας στην εξίσωση τις έξι συνεντεύξεις Τύπου που πρέπει να παραχωρήσει!

«Έξι συνεντεύξεις Τύπου μέσα σε μία εβδομάδα. Σε άλλες χώρες, θα μου επέτρεπαν να παραλείψω μία, να μην είμαι εδώ σήμερα ή αύριο μετά τον αγώνα. Έχω κουραστεί μαζί σας, έχετε κουραστεί κι εσείς μαζί μου, αλλά είμαστε εδώ, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας.

Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες. Οι παίκτες είναι κουρασμένοι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Και η Έλτσε έπαιξε το Σάββατο, όπως κι εμείς. Πλησιάζουμε στο τέλος. Αν μου πείτε ότι την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να παραλείψουμε μία από τις έξι, θα φέρω και σνακ», ανέφερε γελώντας.

Και λίγο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Μουρίνιο παρατήρησε ότι ένα από τα... αγαπημένα θέματα συζήτησης των τελευταίων ημερών δεν είχε εμφανιστεί.

«Ούτε μία ερώτηση για τα πέναλτι; Παράξενο, έτσι δεν είναι;», είπε με νόημα, κλείνοντας με τον δικό του τρόπο τη συνέντευξη Τύπου.