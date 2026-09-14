Μπάγερν: Εξετάζουν τον Βιρτζ οι Βαυαροί

Την περίπτωση του Φλόριαν Βιρτζ από τη Λίβερπουλ φέρεται να εξετάζει η Μπάγερν Μονάχου, με τους «ρεντς» να μη δείχνουν τη διάθεση να τον πουλήσουν για την ώρα.

Η Μπάγερν Μονάχου παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Φλόριαν Βιρτζ στη Λίβερπουλ και ενδέχεται να κινηθεί για την απόκτησή του, εάν οι «ρεντς» πάψουν τελικά να πιστεύουν στις δυνατότητες του μέσου.

Προς το παρόν, η Λίβερπουλ δεν σχεδιάζει να παραχωρήσει τον Γερμανό —ο οποίος αποκτήθηκε έναντι 116 εκατ. λιρών (135 εκατ. ευρώ)— και ο Αντόνι Ιραόλα θα έχει στη διάθεσή του τον απαραίτητο χρόνο για να αξιοποιήσει στο έπακρο το ταλέντο του, ωστόσο, η κατάστασή του ενδέχεται να επανεξεταστεί στο τέλος της σεζόν, εφόσον ο ίδιος δεν παρουσιάσει βελτίωση.

Με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ο Βιρτζ έχει πετύχει 7 γκολ και 11 ασίστ σε 54 συμμετοχές.