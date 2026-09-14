Τέλος στα σενάρια για Γκουαρδιόλα και Τραμπζονσπόρ: «Δεν θα προπονήσει φέτος»

Οι εκπρόσωποι του Πεπ Γκουαρδιόλα έβαλαν τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Καταλανό τεχνικό να βρίσκεται στο στόχαστρο της Τραμπζονσπόρ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στους πάγκους κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Η ομάδα της Τραπεζούντας, που έχει ήδη ενισχυθεί σημαντικά με την απόκτηση των Μοχάμεντ Σαλάχ και Φαμπίνιο, βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή μετά την αποχώρηση του Φατίχ Τέκε.

Ο Τούρκος τεχνικός αποφάσισε να παραιτηθεί μετά τον αποκλεισμό από τη League Phase του Europa League, με την Τραμπζονσπόρ να εξετάζει πλέον τις επιλογές της για την επόμενη ημέρα στον πάγκο.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε μάλιστα ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι άνθρωποι του συλλόγου ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν στον Γκουαρδιόλα 13 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, προκειμένου να τον πείσουν να μετακομίσει στην Τουρκία.

Η απάντηση από την πλευρά του 55χρονου προπονητή, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρη. Οι εκπρόσωποί του, μιλώντας στην ισπανική «AS», διέψευσαν το ενδεχόμενο επιστροφής του στην προπονητική μέσα στη σεζόν.

«Ο Πεπ δεν θα προπονήσει κανέναν σύλλογο ή εθνική ομάδα αυτή τη σεζόν», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο Γκουαρδιόλα βρίσκεται σε περίοδο αποχής από τους πάγκους μετά την ολοκλήρωση της σπουδαίας θητείας του στη Μάντσεστερ Σίτι. Παρά το ενδιαφέρον που έχει προκύψει για την περίπτωσή του, ο ίδιος παραμένει σταθερός στην απόφασή του να πάρει τον χρόνο του πριν επιστρέψει ξανά στην προπονητική.