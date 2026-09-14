Κάρικ: «Δεν μπορώ και δεν θέλω να είμαι επικριτικός με τους παίκτες»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ, αναγνώρισε ότι η ομάδα του δεν μπόρεσε να βρει όσα ήθελε στον αγωνιστικό χώρο, στην ήττα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι με 1-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Μάικλ Κάρικ κράτησε χαμηλούς τόνους μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Μάντσεστερ Σίτι με 1-0 στο «Ολντ Τράφορντ», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Premier League.

«Δεν μπορώ να είμαι πολύ επικριτικός με τους παίκτες και δεν πρόκειται να είμαι», ανέφερε ο τεχνικός των «Κόκκινων Διαβόλων», δείχνοντας την πρόθεσή του να στηρίξει τους παίκτες του.

Ο 45χρονος παραδέχθηκε, πάντως, ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνταν για να διεκδικήσει το αποτέλεσμα που ήθελε στο ντέρμπι του Μάντσεστερ.

«Δεν βρήκαμε ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν», τόνισε ο Κάρικ.