Βαλένθια: Μετά τον Μεντιλίμπαρ, στη λίστα και ο Μπενίτεθ

Η Βαλένθια φέρεται να εξετάζει και την περίπτωση του Ράφα Μπενίτεθ μετά από τους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ερνέστο Βαλβέρδε, αφού ο Κάρλος Κορμπεράν αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Ισπανών.

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον πάγκο της Βαλένθια ο Κάρλος Κορμπεράν, με τις «νυχτερίδες» να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του και πολλά… γνώριμα ονόματα να βρίσκονται στη σχετική λίστα.

Αρχικά, η περίπτωση που κοιτάνε πιο «ζεστά» οι «νυχτερίδες» φέρεται να είναι εκείνη του Ερνέστο Βαλβέρδε, όπως ανέφεραν τα πρώτα δημοσιεύματα, σχετικά με τον νέο προπονητή του ισπανικού συλλόγου.

Ωστόσο, υπάρχουν σημερινά δημοσιεύματα που μιλούν για δύο ακόμη τεχνικούς με… ελληνικό παρελθόν που εξετάζει η Βαλένθια και αυτά είναι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Ράφα Μπενίτεθ.

Οι δύο επιλογές δεν είναι καθόλου άγνωστες για τις «νυχτερίδες», αφού και ο Ερνέστο Βαλβέρδε και ο Ράφα Μπενίτεθ έχουν καθίσει στον πάγκο της Βαλένθια πιο παλιά με μεγάλη επιτυχία.