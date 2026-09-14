Αγέραστος Ομπαμεγιάνγκ: Ισοφάρισε μετά από 17 χρόνια το ρεκόρ του Ζλάταν στη La Liga

Στα 37 του χρόνια ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα με εντυπωσιακή συνέπεια, γράφοντας ιστορία στη La Liga και φτάνοντας σε μία επίδοση που είχε να εμφανιστεί από την εποχή του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός σκόραρε στην ισοπαλία της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια με 1-1 απέναντι στη Χετάφε και συμπλήρωσε πέντε διαδοχικές αγωνιστικές με γκολ από την έναρξη του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που είχε καταφέρει κάτι αντίστοιχο ήταν ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς το 2009, όταν είχε ξεκινήσει με... φόρα την πρώτη του σεζόν στην Μπαρτσελόνα. Δεκαεπτά χρόνια αργότερα, ο Ομπαμεγιάνγκ κατάφερε να επαναλάβει το επίτευγμα του Σουηδού.

Το εντυπωσιακό σερί του άρχισε από την πρεμιέρα κόντρα στην Έλτσε και συνεχίστηκε απέναντι σε Μάλαγα, Βαλένθια και Βιγιαρεάλ, πριν έρθει το πέμπτο γκολ σε ισάριθμες αγωνιστικές απέναντι στη Χετάφε.

Μάλιστα, το τελευταίο του τέρμα αποδείχθηκε πολύτιμο και για την Ντεπορτίβο. Η ομάδα της Γαλικίας βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 66ο λεπτό, όμως στο 78' ο Γερεμί Πίνο έβγαλε τη σέντρα και ο Ομπαμεγιάνγκ με κεφαλιά έγραψε το τελικό 1-1, διατηρώντας το αήττητο της ομάδας του Αντόνιο Ιδάλγο.

Η επιστροφή του πολύπειρου φορ στην Ισπανία εξελίσσεται μέχρι στιγμής ιδανικά, καθώς έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νεοφώτιστη Ντεπορτίβο, μετρώντας πέντε γκολ και δύο ασίστ στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές.

Παράλληλα, ο Ομπαμεγιάνγκ έγινε μόλις ο δέκατος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της La Liga που σκοράρει σε καθεμία από τις πέντε πρώτες αγωνιστικές μιας σεζόν, μπαίνοντας σε μία ξεχωριστή λίστα δίπλα σε ονόματα όπως οι Πούσκας, Αμάνθιο, Κίνι, Παντιάνι και Ιμπραΐμοβιτς.