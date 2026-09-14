Ο Γιαμάλ ισοφάρισε επίδοση του Μέσι από το 2012!

Αυτό, μάλιστα ήταν το τρίτο συνεχόμενο ματς που ο νεαρός μεσοεπιθετικός σημειώνει δύο γκολ, όντας μόλις ο δεύτερος παίκτης των «μπλαουγκράνα» που καταγράφει αυτή την επίδοση σε ξεκίνημα σεζόν.
Ο πρώτος που το είχε κάνει ήταν ο Λιονέλ Μέσι που την σεζόν 2012/2013, είχε επίσης τρεις σερί αγώνες στο ξεκίνημα εκείνης της σεζόν, όπου σημείωσε δύο γκολ ανά αγώνα.
3 - Lamine Yamal es el segundo jugador que marca tres dobletes en los cinco primeros partidos de su equipo de una temporada de LaLiga en todo el siglo XXI.— OptaJose (@OptaJose) September 13, 2026
El anterior en hacerlo en este siglo fue Lionel Messi en la 2012/13 (tres dobletes), también con el FC Barcelona.
Réplica. pic.twitter.com/zCF0TzCrWG