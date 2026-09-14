Ο Γιαμάλ ισοφάρισε επίδοση του Μέσι από το 2012!

Ο Λαμίν Γιαμάλ πρωταγωνίστησε σε ακόμη ένα ματς της Μπαρτσελόνα, σκοράροντας δύο γκολ στη νίκη με 4-2 επί της Λεβάντε, σκοράροντας δύο γκολ.

Αυτό, μάλιστα ήταν το τρίτο συνεχόμενο ματς που ο νεαρός μεσοεπιθετικός σημειώνει δύο γκολ, όντας μόλις ο δεύτερος παίκτης των «μπλαουγκράνα» που καταγράφει αυτή την επίδοση σε ξεκίνημα σεζόν.

Ο πρώτος που το είχε κάνει ήταν ο Λιονέλ Μέσι που την σεζόν 2012/2013, είχε επίσης τρεις σερί αγώνες στο ξεκίνημα εκείνης της σεζόν, όπου σημείωσε δύο γκολ ανά αγώνα.