Ο Νεϊμάρ βοηθάει τη Σάντος στα οικονομικά αλλά και στις μεταγραφές

Η Σάντος διανύει μια δύσκολη περίοδο και ο Νεϊμάρ έχει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες ανάκαμψης του συλλόγου, αφού βρίσκεται στην 13η θέση του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.

Επιπλέον η ομάδα τελεί υπό απαγόρευση τριών μεταγραφών λόγω χρέους που σχετίζεται με την μεταγραφή του Ζαν Λούκας από την Μονακό το 2023.

Σύμφωνα με το «RMC Sport», ο Νεϊμάρ, μέσω της εταιρείας του «NR Sports», έχει ρυθμίσει το χρέως δύο εκατομμυρίων ευρώ που οφείλονται στην Μονακό, επιτρέποντας την άρση της απαγόρευσης.

Σε αντάλλαγμα, η εταιρεία του έχει αποκτήσει διαφημιστικό χώρο στις εμφανίσεις του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένης της μάρκας Πελέ, που εμφανίζεται τώρα στη φανέλα. Ωστόσο, ο Νεϊμάρ δεν βοηθά μόνο στην ρύθμιση των χρεών, αλλά εργάζεται παρασκηνιακά για να ενισχύσει την ομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, έπεισε τον Άρθουρ Μέλο, πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα, της Γιουβέντους και της Λίβερπουλ, να ενταχθεί στην Σάντος και να φέρει την εμπειρία του στην μεσαία γραμμή, αλλά και τον Φιλίπε Κουτίνιο, ο οποίος έφυγε από την Βάσκο ντα Γκάμα τον Φεβρουάριο και φέρεται να συμφώνησε να ενταχθεί στην ομάδα του πρώην συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα.