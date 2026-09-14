Εκτός Εθνικής Αυστρίας o Σάμπιτσερ μέχρι τα προκριματικά του Euro 2028

Ο Μαρσέλ Σαμπίτσερ αποφάσισε να κάνει ένα «διάλειμμα» απ’ την Εθνική Αυστρίας και δεν θα ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του στα παιχνίδια του Nations League που γίνουν μέσα στο 2026.

Ο 32χρονος μέσος της Ντόρτμουντ, ο οποίος έχει 102 συμμετοχές και 27 γκολ με την Αυστρία, θα επανεξετάσει την απόφασή του πριν από την έναρξη των προκριματικών του Euro 2028, τον Μάρτιο του 2027.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα των τελευταίων ετών αποτέλεσε βασικό λόγο για την απόφασή του. Όπως ανέφερε, μετά το Euro 2024 ουσιαστικά έχει αγωνιστεί σε τρεις συνεχόμενες σεζόν, λόγω και της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και του Μουντιάλ, ενώ τη φετινή περίοδο έχει μπροστά του Bundesliga, Κύπελλο Γερμανίας και Champions League.

Ο Σαμπίτσερ τόνισε ότι στα 32 του θέλει να συνεχίσει για αρκετά χρόνια ακόμη στο υψηλότερο επίπεδο και για τον λόγο αυτό θεωρεί απαραίτητη τη σωστή διαχείριση των δυνάμεών του.

Ο Ραλφ Ράνγκνικ δήλωσε από την πλευρά του ότι αντιλαμβάνεται την απόφαση του ποδοσφαιριστή, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η επιστροφή του στην Εθνική παραμένει ανοιχτή. Η Αυστρία θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στις 24 Σεπτεμβρίου και το Κόσοβο στις 29 του ίδιου μήνα, ενώ τον Οκτώβριο ακολουθούν οι αναμετρήσεις με την Ιρλανδία και το Κόσοβο.