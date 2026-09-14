Στην λίστα της Βαλένθια για αντι-Κορμπεράν ο Μεντιλίμπαρ

Σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της προχώρησε η Βαλένθια, καθώς ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας από τον Δεκέμβριο του 2024.

Μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του, την ομάδα θα αναλάβει προσωρινά ο Όσκαρ Σάντσεθ, προπονητής της δεύτερης ομάδας, ωστόσο, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, στους βασικούς υποψήφιους για να αναλάβει το «τιμόνι» των «νυχτερίδων» είναι ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση παραμένει τεταμένη και σε διοικητικό επίπεδο, καθώς οι φίλαθλοι της Βαλένθια ζητούν εδώ και αρκετούς μήνες την αποχώρηση του ιδιοκτήτη του συλλόγου, του Σιγκαπουριανού Πίτερ Λιμ, αλλά και του γιου του, Κιάτ, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία τον Μάρτιο του 2025.