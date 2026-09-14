H επιτροπή διαιτησίας παραδέχθηκε λανθασμένη κρίση στο γκολ της Μάντσεστερ Σίτι!

H αγγλική επιτροπή διαιτησία (PGMOL), πήρε επίσημα θέση για την φάση που έκρινε το ντέρμπι του Μάντσεστερ, τονίζοντας ότι στο γκολ της Σίτι υπάρχει λανθασμένη κρίση του διαιτητή.

Η PGMOL, μάλιστα αναφέρει ότι επικοινώνησε με τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για να επικοινωνήσει στο κλαμπ την λανθασμένη κρίση του διαιτητή, που έκρινε το τελικό 0-1.

«Ο VAR στην περίπτωση του Έντσο Φερνάντες δεν αντιλαμβάνεται ότι ναι μεν δεν φτάνει στην μπάλα, αλλά η τοποθέτησή του επηρεάζει τη φάση και θα έπρεπε να υπάρξει On-field review.

Επικοινωνήσαμε με τη Γιουνάιτεντ για να γνωστοποιήσουμε στο κλαμπ την λανθασμένη κρίση…», ανέφερε στην σχετική της ενημέρωση η αγγλική επιτροπή διαιτησίας για το γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ.

