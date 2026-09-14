ΠΑΟΚ: Ο Εντιαγέ άνοιξε λογαριασμό στη Super League κάνοντας τα... πάντα στο γήπεδο!

Ο έμπειρος επιθετικός του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη, πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του, στην μέχρι τώρα πορεία του με την φανέλα του Δικεφάλου.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός, άνοιξε τον δρόμο της νίκης για τον ΠΑΟΚ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 32ο λεπτό, σημειώνοντας και το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα της Super League, όμως η συνεισφορά του ήταν πολυεπίπεδη για τους «ασπρόμαυρους».

Στο επιθετικό κομμάτι, ο 30χρονος επιθετικός είχε δύο σουτ στον στόχο εκ των οποίων το ένα ήταν το γκολ του, έχοντας 0.94 xGoals, έχοντας ωστόσο σημαντική συνεισφορά και στην δημιουργία παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ.

Ο Εντιαγέ στα 85 λεπτά της συμμετοχής του είχε 16/21 (76%) ακριβείς πάσες, 15/19 (79%) ακριβείς πάσες στο αντίπαλο μισό και 1 key pass, αυτή στον Ζαφείρη από την οποία προήλθε το 2-0 του ΠΑΟΚ στην εξέλιξη της φάσης.

Ο έμπειρος στράικερ του ΠΑΟΚ, όμως βοήθησε αρκετά και στο πρέσινγκ του Δικεφάλου, με ένα κλέψιμο και 5 επανακτήσεις της μπάλας, έχοντας ακόμη έξι κερδισμένες μονομαχίες εδάφους και 2 εναέριες.