Τροχαίο για τον Ντάνιελ Μαλντίνι λίγες ώρες μετά το νικητήριο γκολ της Κάλιαρι

Στιγμές αγωνίας έζησε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9) ο Ντάνιελ Μαλντίνι.

Ο 24χρονος άσος της Κάλιαρι και γιός του Πάολο Μαλντίνι, ο οποίος χάρισε το βράδυ του Σαββάτου (12/9) στην ομάδα του τη νίκη με 2-1 επί της Αταλάντα στο Μπέργκαμο, ενεπλάκη λίγες ώρες αργότερα σε τροχαίο στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου και διακομίσθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο Μαλντίνι είχε βρει δίχτυα από το σημείο του πέναλτι, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα που έδωσε στην Κάλιαρι ένα σημαντικό «διπλό» και την ανέβασε στην πρώτη τετράδα της Serie A.

Περίπου στις 05:00 της Κυριακής (13/9), δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην οδό Via Caracciolo. Στα αυτοκίνητα επέβαιναν συνολικά έξι νεαροί, μεταξύ των οποίων και ο Μαλντίνι, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη δύο γυναίκες, ηλικίας 20 και 22 ετών, καθώς και τρεις άνδρες 19, 20 και 21 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα και όχημα με ιατρικό προσωπικό. Ένας από τους εμπλεκόμενους δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ οι υπόλοιποι πέντε διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.