Κάρικ: «Είναι ανησυχητικό αν έτσι βλέπουν το παιχνίδι οι διαιτητές»

O προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για την απόφαση του διαιτητή, να μετρήσει το γκολ της Σίτι στο ντέρμπι.

Το γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ που έκρινε το ντέρμπι του Μάντσεστερ, προκάλεσε έντονες συζητήσεις στην Αγγλία, με τον Μάικλ Κάρικ να εκφράζει στη συνέντευξη Τύπου τον έντονο προβληματισμό του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το σημείο όπου έβαλαν το όριο ήταν κάπως αμφιλεγόμενο. Είναι ανησυχητικό αν έτσι βλέπουν το παιχνίδι οι διαιτητές. Προσπαθούμε να βοηθάμε τους διαιτητές να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις, αλλά αυτή η απόφαση είναι προβληματική.

Πώς μπορείς να πεις ότι ο Ένζο Φερνάντες δεν παρεμβαίνει κυριολεκτικά στο παιχνίδι, είναι πέρα από την κατανόησή μου. Είναι πραγματικά περίεργο για μένα πώς ερμηνεύεται αυτό. Δεν μπορούσα να το καταλάβω όταν το είδα, και μετά η εξήγηση το έκανε ακόμη χειρότερο».