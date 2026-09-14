H Τότεναμ δίνει τα «κλειδιά» του ποδοσφαιρικού τμήματος στον Πιέρο Αουσίλιο

O πρώην αθλητικός διευθυντής της Ίντερ, βρήκε άμεσα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Λονδίνο.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Αγγλία, ο Πιέρο Αουσίλιο ήρθε σε συμφωνία με την διοίκηση της Τότεναμ για να αναλάβει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή, παίρνοντας τα «κλειδιά» του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο 51χρονος, Αουσίλιο, βρίσκονταν στην θέση του αθλητικού διευθυντή της Ίντερ από το 2014, ωστόσο πριν από λίγες ημέρες, οι δύο πλευρές έλυσαν την μεταξύ τους συνεργασία, λόγω διαφωνιών στον σχεδιασμό.

Η Τότεναμ, έκανε άμεσα την κίνησή της και ήρθε σε συμφωνία με τον Αουσίλιο, που θα αναλάβει από εδώ και πέρα να τρέξει το project των «Σπερς» και να τους επαναφέρει στο κορυφαίο επίπεδο.