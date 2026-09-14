Το παράπονο του Σελτον για τον Ζβέρεφ (vid)

Θέμα συζήτησης έχει γίνει τις τελευταίες μέρες το πόσες φορές αφήνει την μπάλα να αναπηδήσει πριν το σερβίς του ο Σάσα Ζβέρεφ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Ο αριθμός αυξήθηκε... δραματικά στο US Open και έχει ερωτηθεί γι' αυτό ο 29χρονος Γερμανός, αλλά δεν έχει εξήγηση.

Όπως είναι φυσικό, προκαλεί εκνευρισμό στους αντιπάλους του, ειδικά αν πρόκειται για δεύτερο σερβίς και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.

Ο Μπεν Σέλτον μίλησε για το θέμα στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, καθώς η αντίδραση του ίδιου ήταν να μην παίρνει θέση, μέχρι να δει ότι ο Ζβέρεφ ετοιμαζόταν όντως να σερβίρει.

«Δεν πρόκειται να κάθομαι σε θέση ετοιμότητας, με τα γόνατα λυγισμένα και το σώμα μου σε ένταση για 30 δευτερόλεπτα περιμένοντας», είπε ο 23χρονος Αμερικανός. «Θα προσπαθήσω να παραμένω χαλαρός και, ξέρεις, ας κάνει τη δική του διαδικασία όταν είναι στη θέση του, αλλά εγώ δεν πρόκειται να κάθομαι εκεί, απόλυτα συγκεντρωμένος και «κλειδωμένος», όπως είπα, σε θέση ετοιμότητας για τόση ώρα».

Είχε, μάλιστα, συζήτηση με την umpire Μαριγιάνα Βέλιοβιτς για αυτό το θέμα. «Μου έλεγε ότι πρέπει να πηγαίνω στη γραμμή νωρίτερα και εγώ της είπα: "Μπορεί να ξεκινήσει τη ρουτίνα του όποτε θέλει. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα υπάρξει ποτέ περίπτωση να σερβίρει και να μην είμαι έτοιμος. Αλλά δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να κάθομαι στη γραμμή — ξέρεις, αν αναπηδά την μπάλα 20 με 25 φορές, δεν θα έπρεπε απλώς να κάθομαι εκεί και να περιμένω". Θα πρέπει να μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία του. Ποτέ δεν κάνει λιγότερα από δέκα χτυπήματα της μπάλας στο έδαφος. Εγώ θα είμαι πάντα έτοιμος όταν είναι έτοιμος να σερβίρει. Νομίζω ότι είναι ένας ανόητος κανόνας το ότι πρέπει να κάθεσαι εκεί σε θέση ετοιμότητας όταν πρόκειται για έναν παίκτη που έχει τέτοια ρουτίνα. Κατά τη γνώμη μου, το μόνο που θα έπρεπε να έχει σημασία είναι να είσαι έτοιμος όταν ενώνει τα χέρια του και αρχίζει να χτυπάει την μπάλα στο έδαφος».

Ρωτήθηκε και αν θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει κάποιος κανονισμός. «Για το πρώτο σερβίς, θα πρέπει να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, ξέρεις. Μπορείς να χρησιμοποιείς και τα 25 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιου είδους κανόνας. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί, δηλαδή να υπάρχει περιορισμός στον χρόνο για το δεύτερο σερβίς. Δεν θα έπρεπε να έχεις απεριόριστο χρόνο. Νομίζω ότι, για το άθλημά μας και για τους φιλάθλους, είναι δύσκολο να κάθεσαι και να περιμένεις τόσο πολύ μέχρι να γίνει η επόμενη φάση, η επόμενη ενέργεια. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα είναι κάτι που θα εξετάσουν αυτά τα τουρνουά, απλώς και μόνο επειδή σε ορισμένους αγώνες υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στη ροή του». παιχνιδιού».