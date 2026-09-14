Παγκόσμιο Γυναικών: Στην κορυφή του... Έβερεστ οι ΗΠΑ, διέλυσαν στον τελικό την Γαλλία

Με μια απίθανη 3η περίοδο η Team USA... τούμπαρε στον τελικό την Γαλλία, επικράτησε με 97-79 και κατέκτησε το Παγκόσμιο Γυναικών. Κορυφαία η Μπριάνα Στούαρτ με double-double (22π. 10ασ.).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας της Γαλλίας με 97-79 στον τελικό της Berlin Arena, παρότι βρέθηκαν πίσω ακόμη στο σκορ ακόμα και με 14 πόντους. Η αναμέτρηση άρχισε ισορροπημένα, όμως η γαλλική ομάδα ανέβασε γρήγορα την ένταση στην άμυνα και, με ένα εντυπωσιακό σερί 16-0 από το τέλος της πρώτης περιόδου έως τις αρχές της δεύτερης, μετέτρεψε το 17-15 σε 17-31.

Οι Αμερικανίδες δεν πανικοβλήθηκαν. Η Τζάκι Γιανγκ τις κράτησε κοντά στο σκορ με διαδοχικές επιθετικές αποφάσεις στη δεύτερη περίοδο, ενώ σταδιακά η ομάδα των ΗΠΑ περιόρισε τα λάθη της και άρχισε να επιβάλλει τη δύναμή της κοντά στο καλάθι. Η Γαλλία διατήρησε ένα μικρό προβάδισμα στο ημίχρονο, αλλά η εικόνα άλλαξε οριστικά μετά την ανάπαυλα.

Το καθοριστικό σημείο ήρθε στην τρίτη περίοδο. Η Βαλεριάν Αγιαγί ισοφάρισε σε 47-47, όμως η Μπριάνα Στούαρτ απάντησε αμέσως με λέι απ, δίνοντας στις ΗΠΑ προβάδισμα 49-47. Από εκείνο το σημειο και μετά, οι πρωταθλήτριες ανέλαβαν πλήρως τον έλεγχο, κυριάρχησαν στα ριμπάουντ, προστάτευσαν την μπάλα και ανάγκασαν τη Γαλλία σε άστοχα τρίποντα και λάθη. Η ανατροπή είχε πλέον ολοκληρωθεί.

Στην τελευταία περίοδο, ένα σερί 10-0 εκτόξευσε τη διαφορά στο 86-59 και έβαλε πρόωρο τέλος στην αγωνία. Η Στούαρτ ήταν η κορυφαία των νικητριών με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αποτελώντας το σταθερό σημείο αναφοράς στις κρίσιμες στιγμές. Η Γιανγκ πρόσθεσε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, η Κάλι Κόπερ σημείωσε 15 και η Τσέλσι Γκρέι είχε 12 π. και 5 ασίστ.

Για τη Γαλλία, η Ντομινίκ Μαλόνγκα ξεχώρισε με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά η προσπάθειά της δεν αρκούσε απέναντι στο βάθος, την εμπειρία και την αυξανόμενη αμυντική πίεση των ΗΠΑ. Ο τελικός που τόσε περίμενε όλος ο μπασκετικός κόσμος εξελίχθηκε τελικά σε επίδειξη ψυχραιμίας, ανωτερότητας και ανθεκτικότητας από τις Αμερικανίδες, οι οποίες απορρόφησαν το ισχυρό γαλλικό ξεκίνημα, ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση και πρόσθεσαν ακόμη έναν παγκόσμιο τίτλο στη σπουδαία ιστορία τους. Η επιτυχία τους στο Βερολίνο επισφράγισε μία πορεία πρωταθλητισμού και επιβεβαίωσε πως, ακόμη όταν πιέζονται έντονα, διαθέτουν τις προσωπικότητες και τις λύσεις για να αλλάζουν έναν ολόκληρο τελικό.