Πισωγύρισμα 37 ετών στον Ολυμπιακό

Ξεκίνημα με δύο νίκες, μια ισοπαλία και μία ήττα είχε να κάνει ο Ολυμπιακός από τη σεζόν 1989-90.

Σε κρίση βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει άσχημο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, όπως τη σεζόν 1989-90. Η ισοπαλία στον Βόλο και η ήττα από τον ΟΦΗ, μετά από νίκες επί των Ατρόμητου και Αστέρα Aktor, έχουν αφήσει πίσω τους «ερυθρόλευκους» στη βαθμολογία, ενώ ξύπνησαν παλιές μνήμες.

Ανάλογα είχαν ξεκινήσει οι Πειραιώτες στο πρωτάθλημα τη σεζόν 1989-90, όταν στον πάγκο τους βρισκόταν ο Ίμρε Κόμορα. Τότε ο Ολυμπιακός είχε επίσης απολογισμό 2-1-1 στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Είχε επικρατήσει εντός έδρας του Ιωνικού και της Ξάνθης με 3-0, είχε έρθει ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό και είχε γνωρίσει βαριά ήττα με 3-0 από τον Ολυμπιακό Βόλου.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Πειραιώτες είχαν βρεθεί αρκετές φορές στο 3-0-1 μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, με πιο πρόσφατη περίπτωση τη σεζόν 2016-17, αλλά και στο 2-2-0, τελευταία φορά το 2022-23. Ο απολογισμός δύο νικών, μίας ισοπαλίας και μίας ήττας, όμως, είχε να εμφανιστεί από το 1989.

Η επιτυχία του ΟΦΗ στο Φάληρο έγραψε παράλληλα τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Κι αυτό γιατί οι Κρητικοί έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα της περιφέρειας που κατάφερε να φύγει νικήτρια από το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Πριν από τον ΟΦΗ, το είχε καταφέρει η ΑΕΛ τον Απρίλιο του 2009 και η Κέρκυρα τον Απρίλιο του 2012.

