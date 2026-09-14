Σάκοτα: «Είμαστε πολύ μακριά από αυτό που πρέπει, έχουμε πολλές απουσίες»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στις απουσίες που έχουν επηρεάσει την προετοιμασία και στην ανάγκη να επιστρέψουν όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει πρόθεση για επιπλέον μεταγραφική ενίσχυση, αλλά θέλει να δει περισσότερα από τους ήδη υπάρχοντες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Αισθάνεστε ότι έχετε κάνει κάποια βήματα προς τα εμπρός σε αυτό το τουρνουά;



«Είναι δύσκολο. Σε συνθήκες όπου δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγές, πρέπει να κρατήσουμε τον ρυθμό. Φάνηκε ότι όταν κάναμε τη διαφορά και προχωρούσαμε σε αλλαγές, ο ρυθμός έπεφτε. Είμαστε πολύ μακριά από τα πράγματα που πρέπει να έχει μια ομάδα. Έχουμε πολλές απουσίες για να κρίνουμε κάτι. Θέλουμε να παλεύουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε.



Τόσο στο BCL όσο και στην Ευρωλίγκα υπάρχουν ομάδες... πρέπει να σεβόμαστε τους αντιπάλους μας. Μιλάμε για μια ομάδα που είναι η πρώτη ομάδα στη Σερβία. Φαίνονται πολύ έτοιμοι επειδή η προετοιμασία τους ξεκίνησε τον Αύγουστο. Φαίνεται ότι είναι πιο έτοιμοι και πιο δεμένοι ως ομάδα από ό,τι εμείς. Έρχεται ακόμα μία εβδομάδα και μετά τα τελευταία δύο φιλικά παιχνίδια στο Περιστέρι με την Κλουζ και την Καρδίτσα».



Τι θέλετε να βελτιώσετε ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων;



«Το ρόστερ. Θέλουμε να έχουμε περισσότερους παίκτες στις προπονήσεις και καλύτερους παίκτες στο παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι που δεν είχαμε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποιες επιπλέον μεταγραφές; Όχι. Εννοώ να είναι εδώ αυτοί που είναι ήδη δικοί μας (οι παίκτες μας) και να μας βοηθήσουν όπως πρέπει».