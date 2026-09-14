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Στο σημερινό Center Fox η λάμψη Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ κυρίαρχος του ντέρμπι, ο νέος "φόρος" της ΑΕΚ & το σοκ του Ολυμπιακού

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τον Βασίλη Βέργη τον απόηχο της 4ης αγωνιστικής με τη νίκη κορυφής του Παναθηναϊκού, τον κυρίαρχο ΠΑΟΚ με Άρη, τη νέα γκέλα της ΑΕΚ και το ντεμπούτο με το αριστερό του Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό.
Στο σημερινό Center Fox η λάμψη Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ κυρίαρχος του ντέρμπι, ο νέος "φόρος" της ΑΕΚ & το σοκ του Ολυμπιακού