Ο... Joker του Δικεφάλου: Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τον Μπάνζα! (vid)

Μία δυνατή πινελιά έβαλε ο ΠΑΟΚ στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, αποκτώντας τον 30χρονο επιθετικό, Σιμόν Μπάνζα με δανεισμό και οψιόν αγοράς!

Με... πινελιές Joker, που αποτελεί το σήμα κατατεθέν του Μπάνζα, ο ΠΑΟΚ καλωσόρισε και επίσημα τον 30χρονο επιθετικό που έρχεται να στελεχώσει περαιτέρω την κορυφή, συνθέτοντας τριπλέτα με Εντιαγέ και Μύθου.

Γεννημένος στη Γαλλία, με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Μπάνζα θα φιγουράρει με τη φανέλα Νο24 ενώ από σήμερα κιόλας θα τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του επιθετικού Σιμόν Μπάνζα από την Αλ Τζαζίρα, με τη συμφωνία να προβλέπει μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς. Ο 30χρονος θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 24.

O Σιμόν Μποκοτέ Μπάνζα, γεννημένος στις 13 Αυγούστου 1996 στο Κρέιλ της Γαλλίας, με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι διεθνής επιθετικός.

Ο Μπάνζα ανέδειξε το ταλέντο του μέσα από τις ακαδημίες της Lens, όπου πραγματοποίησε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Με τη γαλλική ομάδα κατέγραψε συνολικά 99 συμμετοχές και 18 γκολ, αγωνιζόμενος τόσο στη Ligue 1 όσο και στη Ligue 2.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε επίσης ως δανεικός στις Beziers και UT Petange, όπου ξεχώρισε για την παραγωγικότητά του, σημειώνοντας 18 γκολ σε μία σεζόν με την ομάδα του Λουξεμβούργου. Το 2021 μετακόμισε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Famalicao. Στην πρώτη του σεζόν στην Primeira Liga σημείωσε 17 γκολ σε 33 εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να αποτελεί σταθερή απειλή στην αντίπαλη περιοχή.

Οι εμφανίσεις του οδήγησαν στη μεταγραφή του στην Braga τον Ιούλιο του 2022. Στην πορτογαλική ομάδα συνέχισε την ανοδική του πορεία, με κορυφαία στιγμή τη σεζόν 2023-24, όταν σημείωσε 23 γκολ στην Primeira Liga, ενώ κατέκτησε και το League Cup Πορτογαλίας.



Τον Σεπτέμβριο του 2024 εντάχθηκε στην Trabzonspor με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, συνεχίζοντας την καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Σιμόν Μπάνζα αγωνιζόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τη φανέλα της Al Jazira.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό τον Οκτώβριο του 2023, στην ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ΛΔ Κονγκό για το Africa Cup of Nations 2023 στην Ακτή Ελεφαντοστού. Τον Μάιο του 2026 συμπεριλήφθηκε στην τελική 26μελή αποστολή της ΛΔ Κονγκό για το FIFA World Cup 2026.

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Σιμόν!»