Στην κορυφή η Ριμπάκινα, αμετακίνητος ο Σίνερ

Η ολοκλήρωση του US Open φέρνει σημαντικές ανακατατάξεις στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, με την Έλενα Ριμπάκινα να ανεβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα της στην πρώτη θέση και τη Μαρία Σάκκαρη να κερδίζει δύο θέσεις. Την ίδια στιγμή στους άνδρες το Σίνερ παραμένει αμετακίνητος στον θρόνο του, με τον Σβέρεφ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Η νικήτρια του τελευταίου Grand Slam της σεζόν στη Νέα Υόρκη έγινε η 30ή διαφορετική παίκτρια που φτάνει στο Νο1 της κατάταξης, επιβραβεύοντας την εξαιρετική της χρονιά. Η 27χρονη Καζάκα κατέκτησε δύο από τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά του 2026, το Australian Open και το US Open, νικώντας και στις δύο περιπτώσεις την Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό.

Με 9.901 βαθμούς η Ριμπάκινα ξεπέρασε τη Λευκορωσίδα, που έπεσε στο Νο2 με 7.875 βαθμούς. Η διαφορά τους ανέρχεται πλέον στους 2.026 βαθμούς.

Αλλαγές στην πρώτη δεκάδα

Στην τρίτη θέση παρέμεινε η Τζέσικα Πεγκούλα με 7.265 βαθμούς, ενώ μόλις 21 βαθμούς πίσω της βρίσκεται η Κόκο Γκοφ στο Νο4. Η Μίρα Αντρέεβα κράτησε την πέμπτη θέση, μπροστά από τη Λίντα Νόσκοβα. Δύο θέσεις κέρδισε η Ελίνα Σβιτολίνα και ανέβηκε στο Νο7. Αντίθετα, μία θέση έχασαν η Καρολίνα Μούχοβα και η Ίγκα Σφιόντεκ, που βρίσκονται πλέον στο Νο8 και Νο9 αντίστοιχα. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει η Μάρτα Κόστιουκ, η οποία κέρδισε μία θέση και έφτασε στο Νο10.

Οι ελληνικές θέσεις

Θετική υπήρξε η εβδομάδα για τη Μαρία Σάκκαρη, που κέρδισε δύο θέσεις και ανέβηκε στο Νο33 με 1.355 βαθμούς, παραμένοντας με μεγάλη διαφορά η κορυφαία Ελληνίδα.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ υποχώρησε έξι θέσεις στο Νο194, ενώ εντυπωσιακή άνοδο εννέα θέσεων σημείωσε η Μάρθα Ματούλα, φτάνοντας στο Νο290, νέο ρεκόρ καριέρας. Στο Νο441 βρίσκεται η Σαπφώ Σακελλαρίδη, ενώ η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου έχασε 32 θέσεις και έπεσε στο Νο502.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες ελληνικές ανόδους ξεχωρίζει αυτή της Μαριάννας Αργυροκαστρίτη, που κέρδισε 58 θέσεις και ανέβηκε στο ρεκόρ καριέρας Νο642. Η Έλενα Κοροκοζίδη βρίσκεται στο Νο548 (+6), η Δήμητρα Παύλου στο Νο1414 (+19) και η Ελένη Τσέτσου στο Νο1496 (+22).

Η παγκόσμια κατάταξη της WTA (μέχρι 14/09/26)

Rank Name & Nationality Points Position Moved Tour. Played 1 Rybakina, Elena (KAZ) 9,901 +1 21 2 Sabalenka, Aryna (BLR) 7,875 -1 18 3 Pegula, Jessica (USA) 7,265 0 19 4 Gauff, Coco (USA) 7,244 0 18 5 Andreeva, Mirra (RUS) 5,743 0 20 6 Noskova, Linda (CZE) 5,328 0 20 7 Svitolina, Elina (UKR) 4,809 +2 17 8 Muchova, Karolina (CZE) 4,683 -1 20 9 Swiatek, Iga (POL) 4,619 -1 19 10 Kostyuk, Martha (UKR) 3,980 0 16 … … … … … … … … … … 33 Sakkari, Maria (GRE) 1,355 +2 22 194 Papamichail, Despina (GRE) 397 -6 33 290 Matoula, Martha (GRE) 242 +9 26 441 Sakellaridi, Sapfo (GRE) 132 +7 38 502 Grammatikopoulou,Valentini (GRE) 108 -32 15 548 Korokozidi, Elena (GRE) 91 +6 16 642 Argyrokastriti, Marianne (GRE) 65 +58 14 1414 Pavlou, Dimitra (GRE) 5 +19 3 1496 Tsetsou, Eleni (GRE) 3 +22 3 ..

Στον θρόνο του ο Σίνερ

Ο Γιάνικ Σίνερ διατήρησε την πρώτη θέση, ενώ ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ παρέμεινε στο Νο2 μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Νέα Υόρκη.

Ο Ιταλός βρίσκεται στην κορυφή με 12.800 βαθμούς, μπροστά από τον Γερμανό που έχει 7.790. Στην τρίτη θέση παραμένει ο Κάρλος Αλκαράθ με 7.160 βαθμούς, ενώ τέταρτος είναι ο Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ με 4.640.

Η πρώτη δεκάδα

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς με 3.770 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον Φλάβιο Κομπόλι (3.720). Έβδομος είναι ο Άλεξ ντε Μινάουρ με 3.650, όγδοος ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ (3.580), ένατος ο Μπεν Σέλτον (3.480) και τη δεκάδα κλείνει ο Τέιλορ Φριτς με 3.475 βαθμούς.

Οι ελληνικές θέσεις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραμένει η κορυφαία ελληνική παρουσία, ανεβαίνοντας στο Νο53 με 1.015 βαθμούς μετά την πορεία του μέχρι τον τέταρτο γύρο στο US Open. Με μεγάλη διαφορά ακολουθεί ο Στέφανος Σακελλαρίδης στο Νο136 με 435 βαθμούς.

Ο Ιωάννης Ξυλάς βρίσκεται στο Νο425 (116 βαθμοί), ο Δημήτρης Σακελλαρίδης στο Νο561 (73 βαθμοί), ο Δημήτρης Αζωίδης στο Νο791 και ο Αριστοτέλης Θάνος στο Νο817. Χαμηλότερα συναντάμε τους Πέτρο Τσιτσιπά (Νο980), Παύλο Τσιτσιπά (Νο1066) και άλλους Έλληνες τενίστες.