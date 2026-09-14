On fire ο Παυλίδης – Έφτασε τα 74 γκολ με την Μπενφίκα, ισοφαρίζοντας τον Σεφέροβιτς

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς σκόρερ στη σύγχρονη ιστορία της Μπενφίκα.

Ιστορία συνεχίζει να γράφει με τη φανέλα της Μπενφίκα ο Βαγγέλης Παυλίδης σκοράροντας ακατάπαυστα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Ο Έλληνας επιθετικός υπέγραψε τη νίκη με ανατροπή των «αετών» της Λισαβόνας επί της Ζιλ Βιθέντε με 3-1, πετυχαίνοντας δύο γκολ. Με αυτά έφτασε τα 8 στο πρωτάθλημα σε έξι αγωνιστικές και τα 14 συνολικά φέτος, σε 11 ματς κι ακόμα βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Πλέον ο Παυλίδης μετρά 74 γκολ και 21 ασίστ σε 121 παιχνίδια με την Μπενφίκα, στην αρχή της τρίτης του σεζόν και ήδη ανέβηκε στην 7η θέση της λίστας των σκόρερ της ομάδας αυτόν τον αιώνα. Συγκεκριμένα, έφτασε την επίδοση του Χάρις Σεφέροβιτς, ο οποίος είχε σημειώσει 74 γκολ, αλλά σε 188 παιχνίδια με τους «αετούς».

Ο επόμενος… στόχος του 27χρονου στράικερ στη λίστα είναι ο Πίτσι στην 6η θέση με 94 γκολ.

