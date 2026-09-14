Παναιτωλικός: Μαγνητική ο Σατσιάς

Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Γιάννης Σατσιάς από το ματς του Παναιτωλικού στο ΟΑΚΑ, πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα.

Έντονη είναι η ανησυχία στον Παναιτωλικό για την κατάσταση του Γιάννη Σατσιά, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν τη μισή ώρα αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ο μέσος των Αγρινιωτών έγινε αναγκαστική με πρόβλημα στο πέλμα και ο Γιάννης Αναστασίου στη συνέντευξη Τύπου επισήμανε ότι ο Κύπριος χαφ θα υποβληθεί σε μαγνητική.

«Για τον Σατσιά δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Έχει θέμα στο πέλμα. Θα πάει να κάνει μαγνητική αύριο. Εύχομαι να μην είναι κάτι σοβαρό. Αν είναι μπορεί να μείνει αρκετούς μήνες έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

