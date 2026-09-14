Ζβέρεφ: «Ίσως και να είμαι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή»

Ο Σάσα Ζβέρεφ εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου περιχαρής, αλλά και προσγειωμένος μετά τη νίκη του στον τελικό του US Open. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Αρχικά μίλησε για το γεγονός ότι δεν κατάλαβε ότι νίκησε: «Νόμιζα ότι ήταν 5-1. Ήξερα ότι είχα κάνει δύο μπρέικ, αλλά νόμιζα ότι το σκορ ήταν 5-1 αντί για 6-2. Αυτό με βοήθησε κατά κάποιον τρόπο, γιατί δεν αγχώθηκα ιδιαίτερα όταν σέρβιρα για να κλείσω τον αγώνα. Ναι, απλώς μέτρησα λάθος το σκορ, υποθέτω».

Και πρόσθεσε: «Εκείνη τη στιγμή ήμουν πολύ απορροφημένος στο παιχνίδι. Δεν άκουγα καθόλου τον θόρυβο. Ήμουν σε ένα είδος τούνελ, όπου απλώς δεν άκουγα τίποτα. Επίσης, φυσικά, όταν το κοινό φωνάζει τόσο δυνατά, είναι αδύνατο να ακούσεις τη διαιτήτρια, οπότε δεν άκουσα ότι είπε "Game, set, match". Αλλά, ναι, στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι απλώς ξέχασα το σκορ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Απλώς νόμιζα ότι ήταν 5-1 αντί για 6-2».

Για το ταλέντο και τη σκληρή δουλειά είπε: «Δεν νομίζω ότι είμαι ο πιο ταλαντούχος, σε καμία περίπτωση. Δεν πιστεύω ότι έχω αυτό το έμφυτο, θεόσταλτο ταλέντο που έχουν κάποιοι άλλοι. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος του τένις μου βασίζεται στη σκληρή δουλειά, στις πολλές ώρες που περνάω στο γήπεδο και στις πολλές ώρες που περνάω στο γυμναστήριο και στον στίβο. Έτσι παίζω τένις. Αλλά πιστεύω ότι είναι (ο Σέλτον) πολύ ταλαντούχος, και παράλληλα δουλεύει πολύ σκληρά. Τον βλέπεις συνέχεια, μαζί με τον πατέρα του, μετά τους αγώνες, πριν από τους αγώνες, να δουλεύουν πάνω σε διαφορετικά πράγματα, και κάθε χρόνο συνεχίζει να βελτιώνει κάτι. Μόλις έπαιξα εναντίον του σήμερα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το καλύτερο backhand που έχει χτυπήσει ποτέ εναντίον μου, με την πιο σταθερή δύναμη. Τα είχε όλα. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια, όταν έπαιξα για πρώτη φορά εναντίον του, ότι ήταν πάντα επικίνδυνος. Είχε πάντα αυτό το σερβίς και πάντα αυτό το forehand, αλλά αν έπαιζες τρεις-τέσσερις μπάλες από την ίδια πλευρά, θα έκανε ένα λάθος. Και σήμερα αυτό δεν ίσχυε καθόλου».

Για το αν είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή: «Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτό. Πρέπει να λάβεις τα πάντα υπόψη. Με τον Σίνερ να είναι τραυματίας και τον Αλκαράθ να επιστρέφει από τραυματισμό μετά από τέσσερις μήνες, αυτή τη δεδομένη στιγμή, πιθανότατα ναι. Αν όμως και οι δύο είναι υγιείς και βρίσκονται στην κορυφαία τους φόρμα, ίσως όχι. Αλλά αν μιλάμε για το τώρα, τώρα ακριβώς, με τον Γιάνικ τραυματία και τον Κάρλος να επιστρέφει από τραυματισμό, ίσως. Πριν από τέσσερις-πέντε μήνες, όταν και οι δύο ήταν υγιείς, δεν ήμουν εγώ. Έχανα από τον Γιάνικ συνέχεια. Οπότε, αν όλοι είναι υγιείς, νομίζω ότι ο Γιάνικ εξακολουθεί να είναι μπροστά. Τόσο απλά».

Για τον τελικό του 2020 και τη νίκη στο Παρίσι: «Νομίζω ότι τα σημάδια που άφησε ο τελικός του 2020 κάπως εξαφανίστηκαν μετά τη νίκη μου στο Παρίσι. Το είπα και στο Wimbledon. Παρόλο που έχασα τον τελικό, απόλαυσα τον αγώνα. Απόλαυσα το ότι βρισκόμουν σε έναν τελικό Grand Slam, το ότι έπαιζα στο Centre Court, το ότι έπαιζα μπροστά σε ένα καταπληκτικό κοινό, μπροστά σε κάποιες διασημότητες και όλα αυτά. Το απόλαυσα. ενώ πριν κερδίσω στο Παρίσι, ένιωθα συνέχεια πολύ μεγάλη πίεση, γιατί υπήρχε πάντα αυτό το ερωτηματικό: "Θα κερδίσω ποτέ έναν τίτλο Grand Slam;". Αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι ότι απλώς απολαμβάνω περισσότερο να παίζω σε αυτού του είδους τους τελικούς».