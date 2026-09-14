Γκριν για πιθανή επέκταση του ΝΒΑ: «Είχαμε 13 ομάδες που έκαναν tanking»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν μίλησε για την επέκταση που θέλει να κάνει το ΝΒΑ και τόνισε πως ήδη την προηγούμενη σεζόν υπήρχαν 13 ομάδες που έκαναν tanking.

Το ΝΒΑ θέλει να επεκταθεί σε 32 ομάδες στο μέλλον και φαίνεται πως ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν είναι σύμφωνος με αυτό το πλάνο.

Μιλώντας στο «The Draymond Show», ο αστέρας των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στάθηκε στο γεγονός πως την περσινή σεζόν υπήρχαν ήδη 13 ομάδες που έκαναν tanking.

«Δεν νομίζω ότι η διάχυση του ταλέντου αποτελεί απαραίτητα λόγο ανησυχίας για τους παίκτες. Αυτό είναι θέμα που απασχολεί το πρωτάθλημα, τους ιδιοκτήτες και τις διοικήσεις. Δεν με νοιάζει πόσο ταλαντούχος είναι ο επόμενος παίκτης στην επόμενη ομάδα, δεν μου καίγεται καρφί.

Από τη σκοπιά των ιδιοκτητών, ναι, αυτό πρέπει πάντα να αποτελεί λόγο ανησυχίας. Πέρυσι είχαμε 13 ομάδες που έκαναν tanking. Είχαμε 13 ομάδες που μπορούσαν να κάνουν tanking.

Όταν εξετάζεις το απόθεμα ταλέντων, είναι ουσιαστικό να προστεθούν δύο ακόμη ομάδες; Ίσως ναι, ίσως όχι. Τελικά, τα χρήματα μιλάνε, οι αηδίες φεύγουν, και όλοι είναι προφανώς υπέρ της αύξησης των συνολικών εσόδων» δήλωσε.