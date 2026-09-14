Μονομαχίες σε Νέα Σμύρνη και Κομοτηνή

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η δράση της 2ης αγωνιστική της Superbet League 2.

Η αυλαία της 2ης στροφής της Superbet League 2 πέφτει σήμερα με τα παιχνίδια σε Νέα Σμύρνη και Κομοτηνή. Ο Πανιώνιος, ανήμερα των γενεθλίων του, υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με στόχο τη δεύτερη νίκη του. Οι Πόντιοι από την πλευρά τους κυνηγάνε το «διπλό», μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας στη Σύρο.

Ο Πανθρακικός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ Β, ψάχνοντας την πρώτη του νίκη και θέλοντας να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Μαρκό – Athens Καλλιθέα 2-1

ΑΕΛ – Ζάκυνθος 1-0

Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β 1-2

Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor Β 1-0

Νέστος Χρυσούπολης – Πύργος 1-0

Ελλάς Σύρου - Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

16:00 Πανιωνίου ΓΣΣ, Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς

17:00 ΔΑΚ Κομοτηνής, Πανθρακικός - ΠΑΟΚ Β

