Μονομαχίες σε Νέα Σμύρνη και Κομοτηνή

Η αυλαία της 2ης στροφής της Superbet League 2 πέφτει σήμερα με τα παιχνίδια σε Νέα Σμύρνη και Κομοτηνή. Ο Πανιώνιος, ανήμερα των γενεθλίων του, υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με στόχο τη δεύτερη νίκη του. Οι Πόντιοι από την πλευρά τους κυνηγάνε το «διπλό», μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας στη Σύρο.
Ο Πανθρακικός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ Β, ψάχνοντας την πρώτη του νίκη και θέλοντας να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Μαρκό – Athens Καλλιθέα 2-1
ΑΕΛ – Ζάκυνθος 1-0
Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β 1-2
Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor Β 1-0
Νέστος Χρυσούπολης – Πύργος 1-0
Ελλάς Σύρου - Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
16:00 Πανιωνίου ΓΣΣ, Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς
17:00 ΔΑΚ Κομοτηνής, Πανθρακικός - ΠΑΟΚ Β