Η Σπόρτινγκ άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς – Κερδισμένο πέναλτι από τον Ιωαννίδη

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στην έδρα της Φαμαλικάο (1-1), στο πλαίσιο της της 6ης αγωνιστικής της Primeira Liga.

Ισοπαλία για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην έδρα της Φαμαλικάο με 1-1, με τα «Λιοντάρια» να αφήνουν δύο πολύτιμους βαθμούς στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Primeira Liga.

Ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε ως αλλαγή και κέρδισε το πέναλτι από το οποίο η ομάδα του προηγήθηκε, όμως το αυτογκόλ του Ινάσιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων (92') διαμόρφωσε το τελικό σκορ (1-1), παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε η Σπόρτινγκ, λόγω της αποβολής του Μπένι στο 88΄

Ο Γιώργος Κούτσιας ήταν στο αρχικό σχήμα της Φαμαλικάο και αγωνίστηκε μέχρι το 60′. Στην απέναντι πλευρά, Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν στον πάγκο της Σπόρτινγκ, με τον διεθνή επιθετικό να περνά στον αγωνιστικό χώρο στο 64ο λεπτό και να κερδίζει πέναλτι (78'), το οποίο εκτέλεσε με επιτυχία ο Σουάρες.