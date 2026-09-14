Φιλική νίκη της Δόξας Λευκάδας κόντρα στην Μύκονο

Η Δόξα Λευκάδας επικράτησε με 80-75 της Μυκόνου στο πρώτο της παιχνίδι στο 8ο Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», στο Αγρίνιο, τεστάροντας τις δυνάμεις της ενόψει της παρουσίας της στην GBL την νέα σεζόν.

Η Μύκονος Betsson γνώρισε την ήττα με 75-80 από τη Δόξα Λευκάδας, στο πρώτο της παιχνίδι στο 8ο Τουρνουά Αγάπης «Μαργαρίτα Σαπλαούρα», στο Αγρίνιο.

Ήταν το τρίτο φιλικό προετοιμασίας της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου, μετά τα δύο πρώτα τεστ που είχαν προηγηθεί στην Καρδίτσα, με τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του, τον Ελάιζα Τσάιλντς να παραμένει εκτός δράσης και τον Ρόνι Χάρελ να μην αγωνίζεται στο δεύτερο ημίχρονο.

Το συγκεκριμένο φιλικό ήταν ακόμη ένα χρήσιμο τεστ για μια ομάδα που βρίσκεται σε διαδικασία χτισίματος και συνεχίζει την προετοιμασία της, προκειμένου σταδιακά να παρουσιαστεί πιο έτοιμη και πιο δεμένη και να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις τόσο στις ελληνικές διοργανώσεις όσο και στην ευρωπαϊκή της παρουσία.

Η αγωνιστική δράση στο Τουρνουά «Μαργαρίτα Σαπλαούρα» συνεχίζεται για τη Μύκονο Betsson τη Δευτέρα (14/9), όταν θα αντιμετωπίσει τους Vikos Falcons στις 18:00, στο κλειστό του ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης».

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ». Η Μύκονος Betsson τιμά με τη συμμετοχή της τη μνήμη της Μαργαρίτας Σαπλαούρα και στηρίζει έμπρακτα έναν θεσμό που συνδυάζει το μπάσκετ με την κοινωνική προσφορά.