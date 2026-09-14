Επίσημο: Στην Μπασκόνια ο Άλεξ Λεν

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Άλεξ Λεν, ενισχύοντας σημαντικά την γραμμή των ψηλών της.

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η Μπασκόνια. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλεξ Λεν, με τον Ουκρανό να υπογράφει συμβόλαιο δυο ετών με τους Βάσκους.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Λεν φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να δικαιώσει τις προσδοκίες γύρω από το πρόσωπο του. Ο Ουκρανός ψηλός είχε κατά μέσο όρο 3.0 πόντους και 2.0 ριμπάουντ στην Euroleague, ενώ στην ACB μέτρησε 7.0 πόντους και 3.6 ριμπάουντ αντίστοιχα.