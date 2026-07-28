Βόμβα στα θεμέλια του ποδοσφαίρου: “Ο Ινφαντίνο θέλει να πουλήσει τη FIFA και το Μουντιάλ σε fund”!

Σύμφωνα με τους Times, ο πρόεδρος της FIFA σκέφτεται να… πουλήσει το ποδόσφαιρο στο ιδιωτικό κεφάλαιο!

Μία πυρηνική βόμβα στα θεμέλια του ποδοσφαίρου θέλει να ενεργοποιήσει ο Τζιάνι Ινφαντίνο όπως αποκαλύπτουν με δημοσίευμα τους οι Times.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πηγή, ο Τζιάνι Ινφαντίνο εξετάζει σοβαρά την δημιουργία ενός σχήματος που θα μετοχοποιήσει όλες τις διοργανώσεις της FIFA (ανάμεσα τους και το Παγκόσμιο Κύπελλο) και θα πουλήσει ποσοστό τους σε ιδιώτες επενδυτές.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης υποστηρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε πρόσφατα για το σχέδιο του ισχυρού άνδρα της FIFA, μάλιστα ο Τζόσουα Κούσνερ, αδερφός του γαμπρού του αμερικανού Προέδρου φέρεται να είναι ο βασικός επενδυτής μαζί με την JP Morgan!

Σύμφωνα με το πλάνο του Ινφαντίνο, η FIFA θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, ενώ τα 211 μέλη της θα λάβουν ισόποσες μετοχές (περίπου το 20%) αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούν να κρατήσουν ή να ρευστοποιήσουν.

Το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών θα βγει στην αγορά, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ινφαντίνο σκοπεύει να ηγηθεί της εταιρίας ως κομισάριος από το 2031, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και 4η θητεία του στον προεδρικό θώκο της FIFA.

Ένα εφιαλτικό σενάριο για το μέλλον του ποδοσφαίρου, αφού αντιλαμβάνεται κανείς ότι ουσιαστικά όλες οι μεγάλες διοργανώσεις της FIFA θα πωληθούν έμμεσα σε μεγάλα επιχειρηματικά fund που με κύριο γνώμωνα το κέρδος ενδέχεται να απαιτήσουν πιο συχνές διοργανώσεις, περισσότερα παιχνίδια, άνοιγμα σε περισσότερες αγορές.

Μέχρι σήμερα, η FIFA παραμένει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ουσιαστικά ανήκει στις 211 ποδοσφαιρικές της ομοσπονδίες.

Ως μία ομοσπονδία των ομοσπονδιών εδρεύει στην Ελβετία, έχει φορολογική ασυλία και στον τελευταίο κύκλο εργασιών (2022-26) εμφάνισε έσοδα ρεκόρ ύψους 15 δις δολαρίων, που προέρχονται κυρίως από την πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, χορηγίες, εισιτήρια του πρόσφατου παγκοσμίου κυπέλλου.

Σε περίπτωση που το σχέδιο του Ινφαντίνο γίνει πράξη, τότε το ποδόσφαιρο είναι σίγουρο ότι θα μπει σε παράξενους ατραπούς χωρίς προηγούμενο…

Λίγες ώρες, μετά το αποκλειστικό δημοσίευμα των Times, η FIFA με επίσημη τοποθέτηση ουσιαστικά επιβεβαίωσε μέχρι κεραίας το δημοσίευμα των Times και την σκέψη του Τζιάνι Ινφαντίνο παρουσιάζοντας το γιγάντιο πλάνο ύψους 10 δις ευρώ με την δημιουργία της FIFA Forward Enterprise (FFE), που για να εγκριθεί θα πρέπει να λάβει την πλειοψηφική έγκριση από τα 211 μέλη της παγκόσμιας ομοσπονδίας.