Κορινθία: Την Παρασκευή η απολογία των 3 συλληφθέντων για την έκρηξη στο εργοστάσιο

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (31.7.26) ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, εξαιτίας της οποίας έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης.

Οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας -ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας- οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξαν ότι είχαν τηρηθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες γίνονταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της Πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών ενώ οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις, ενώ στοιχεία συλλέγονται από καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα.

Το βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το newsit.gr, καταγράφεται η στιγμή που το ωστικό κύμα «σαρώνει» περιοχές κοντά στο εργοστάσιο της Κορινθίας.

Όπως φαίνεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος όπου βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων, το ωστικό κύμα ρίχνει πράγματα από ράφια, με τους κατοίκους να περιγράφουν πως ήταν λες και συνέβη ένας μικρός σεισμός.

Πηγή: newsit.gr