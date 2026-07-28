Τι παίκτη παίρνει ο Ολυμπιακός; Οι κριτικές των Πορτογάλων για τον Γκουστάβο Σα

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός οδηγείται σε… τροχιά - Πειραιά και το SDNA αναζήτησε το ποδοσφαιρικό του αποτύπωμα στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Ο Γκουστάβο Σα ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και το SDNA, αναζήτησε τι έγραψαν τα πορτογαλικά ΜΜΕ για τον 21χρονο μεσοεπιθετικό τα χρόνια της παρουσίας του στη Φαμαλικάο.

Στην Πορτογαλία ο Σα θεωρείται ένας από τους πιο εξελίξιμους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Η «A Bola» στάθηκε αρκετές φορές στην πορεία του επισημαίνοντας πως σε πολύ μικρή ηλικία καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα, ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, στοιχεία που αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη που έδειξε το κλαμπ στο πρόσωπό του.

Δεν είναι τυχαίο πως η ίδια εφημερίδα τον χαρακτήρισε επανειλημμένα ως τη «joia da coroa» (το κόσμημα του του συλλόγου) ενώ στάθηκε στο γεγονός πως έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Primeira Liga που έφτασε τις 100 συμμετοχές, ξεπερνώντας ακόμη και τον Ζοάο Μουτίνιο.

Το αγωνιστικό προφίλ

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό του προφίλ, τα περισσότερα πορτογαλικά δημοσιεύματα συγκλίνουν στα ίδια χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για έναν δημιουργικό μέσο με καλή τεχνική κατάρτιση, σωστή αντίληψη του παιχνιδιού και ικανότητα να αγωνιστεί τόσο ως επιτελικός χαφ, όσο και λίγο πιο πίσω στον άξονα. Παράλληλα, ξεχωρίζουν την ποιότητα στις μεταβιβάσεις του και την ευχέρεια να συνδέει τη μεσαία γραμμή με την επίθεση.

Οι top εμφανίσεις

Από τις εμφανίσεις που έτυχαν της καλύτερης υποδοχής στην Πορτογαλία, ξεχωρίζει εκείνη απέναντι στην Πόρτο στο «Ντραγκάο» τον Απρίλιο του ΄26, όπου η Φαμαλικάο απέσπασε ισοπαλία (2-2) και ο Σα συγκέντρωσε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας του.

Αντίστοιχα θετικές ήταν οι κριτικές μετά την αναμέτρηση με την Αρούκα ένα μήνα νωρίτερα, όταν συμπλήρωσε 100 συμμετοχές στην Primeira Liga, αλλά και σε παιχνίδια απέναντι σε Νασιονάλ, Βιτόρια Γκιμαράες και Σπόρτινγκ, όπου οι αναλύσεις εστίασαν περισσότερο στην ωριμότητα και στις αποφάσεις του με την μπάλα, παρά στους αριθμούς του.

Οι παρουσίες με το εθνόσημο

Η σταθερή παρουσία του στις μικρές Εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο του βιογραφικού του.

Στην παρθενική του συμμετοχή με την Εθνική Ελπίδων, απέναντι στις Νήσους Φερόε, συνδύασε το ντεμπούτο του με ασίστ, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσπάθειας της Πορτογαλίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ21 γράφοντας στο κοντέρ τέσσερις ασίστ.

Ο Σα πέρασε από όλα σχεδόν τα ηλικιακά κλιμάκια, καθιερώθηκε στην Εθνική Ελπίδων και αντιμετωπίζεται στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου ως ένας ποδοσφαιριστής με προοπτική εξέλιξης, έχοντας ήδη σημαντικές παραστάσεις σε διεθνές επίπεδο.