«Οι Πέλικανς ενδιαφέρονται για τον Μπένεντικτ Μάθουριν»

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς ενδιαφέρονται για τον 24χρονο γκαρντ/φόργουορντ, Μπένεντικτ Μάθουριν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έρχονται από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς ενδιαφέρονται για τον 24χρονο γκαρντ/φόργουορντ, Μπένεντικτ Μάθουριν.

Ο Μάθουριν αγωνιζόταν από το 2022 στους Ιντιάνα Πέισερς, όπου τον επέλεξαν στο draft και την περασμένη σεζόν τον έστειλαν στους Λος Άντζελες Κλίπερς, σε μια ανταλλαγή όπου μεταξύ άλλων απέκτησαν τον Ιβίτσα Ζούμπατς, αλλά και το πέμπτο pick στο φετινό draft, τον Κίτον Ουάγκλερ.

Ο Μάθουριν κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, ωστόσο οι Κλίπερς έχουν τη δυνατότητα να ισοφαρίσουν οποιαδήποτε προσφορά λάβει ο παίκτης και να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους.

Μάλιστα, εκτός από τους Πέλικανς, ο Μαρκ Στάιν αναφέρει πως ενδιαφέρεται ακόμη μια ομάδα, η οποία δεν είναι ακόμη γνωστή και μένει να φανεί ποιες θα είναι οριστικές εξελίξεις.

Την περασμένη σεζόν, ο Μάθουριν μέτρησε 17.6 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ, με μέσο όρο 30 λεπτά συμμετοχής και σε 54 αναμετρήσεις.