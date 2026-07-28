Έφτασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Ορτέγκα: «Πρέπει πάντα να είμαστε πρωταθλητές»

Ο Στέφαν Ορτέγκα έφτασε πριν λίγη ώρα στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Στέφαν Ορτέγκα ώστε να τελειώσει και επίσημα την μετακίνηση του στον Ολυμπιακό. Ο Γερμανός τερματοφύλακας αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 16:00 και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.

Ο Ορτέγκα αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να ανακοινωθεί επίσημα από τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Πήρε καιρό να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά η οικογένεια Μαρινάκη με ήθελε πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να δω το σταφ και τους συμπαίκτες μου. Έχω ξαναβρεθεί εδώ, με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Super Cup, οπότε ξέρω τις εγκαταστάσεις και το γήπεδο της ομάδας.

Πρώτα από όλα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον πρώτο βασικό στόχο, που είναι να προκριθούμε στο Champions League. Έπειτα πρέπει να είμαστε πάντα πρωταθλητές εδώ».