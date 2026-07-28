Στην Ολλανδία για την ΑΕΚ ο Μάγερ - Υπογράφει και ανακοινώνεται!

Ο Λόβρο Μάγερ έφτασε στο Άπελντορν για λογαριασμό της ΑΕΚ και ενσωματώνεται στην προετοιμασία. Αποστολή στην Ολλανδία.

Ο διεθνής Κροάτης μεσοεπιθετικός, που νωρίτερα το μεσημέρι πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ, έφτασε στην «βάση» της Ένωσης με σκοπό να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του με τα διαδικαστικά, τις απαραίτητες φωτογραφήσεις και τις ανακοινώσεις. Μόλις ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος αυτομάτως ο 28χρονος άσος θα πιάσει αμέσως δουλειά και θα τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Θυμίζουμε πως ο Μάγερ έρχεται έτοιμος καθώς έχει ακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία της Βόφσμπουργκ.

Η ΑΕΚ τα προηγούμενα 24ωρα τελείωσε το deal με την Βόλφσπουργκ κάνοντας την υπέρβαση βγάζοντας από τα ταμεία της 6 εκατ. ευρώ για να αποσπάσει το ναι των Λύκων, ενώ έχει συμφωνήσει και με τον ίδιο τον παίκτη με τους γερμανούς να κάνουν λόγο για συμβόλαιο που θα του αποφέρει 2 εκατ ετήσιες αποδοχές.

Ο πρώην άσος των Ρεν και Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έρχεται να αποτελέσει τον υβριδικό μέσο - μεσοεπιθετικό που ήθελε πάση θυσία να βάλει στο τακτικό του πλάνο ο Μάρκο Νίκολιτς για να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που σαφώς έλειπαν. Οι μεταγραφές της ΑΕΚ πάντως δεν σταματούν στην σπουδαία προσθήκη του Μάγερ ο οποίος έρχεται για να αποκτήσει ρόλο πρωταγωνιστή στην μεσοεπιθετική ζώνη καθώς θα αποκτηθεί και χαφ που θα έχει ως βασικό του στοιχείο την ένταση...