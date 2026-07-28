Ηράκλειο: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση – Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης (28.07.2026), για φωτιά που ξέσπασε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο και αμέσως έγινε κινητοποίηση για την κατάσβεσή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα.

Στο συμβάν, συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μίνωα – Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.

Πηγή: newsit.gr