Ευθείες βολές από UEFA σε FIFA: «Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση»

Αντιδράσεις προκάλεσε η αποκάλυψη ότι η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο σε μια νέα εμπορική οντότητα και η UEFA αντέδρασε άμεσα.

Μία πυρηνική βόμβα στα θεμέλια του ποδοσφαίρου θέλει να ενεργοποιήσει ο Τζιάνι Ινφαντίνο όπως αποκαλύπτουν με δημοσίευμα τους οι Times, καθώς ο Τζιάνι Ινφαντίνο εξετάζει σοβαρά την δημιουργία ενός σχήματος που θα μετοχοποιήσει όλες τις διοργανώσεις της FIFA (ανάμεσα τους και το Παγκόσμιο Κύπελλο) και θα πουλήσει ποσοστό τους σε ιδιώτες επενδυτές.

Από την πλευρά της η UEFA αντέδρασε άμεσα και πέταξε ευθείες βολές προς την FIFA, λέγοντας ξεκάθαρα πως «η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση».

Σύμφωνα με το πλάνο του Ινφαντίνο, η FIFA θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, ενώ τα 211 μέλη της θα λάβουν ισόποσες μετοχές (περίπου το 20%) αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούν να κρατήσουν ή να ρευστοποιήσουν.

Το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών θα βγει στην αγορά, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ινφαντίνο σκοπεύει να ηγηθεί της εταιρίας ως κομισάριος από το 2031, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και 4η θητεία του στον προεδρικό θώκο της FIFA.

Αναλυτικά η τοποθέτηση της UEFA:

«Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει και κάθε Εθνική Ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους: Πρωταθλήματα, συλλόγους, παίκτες, φιλάθλους, κυβερνήσεις και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση -ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το ποιος ωφελείται οικονομικά. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει».