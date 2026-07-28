Σύρος: Απολογήθηκε το ζευγάρι για τη δολοφονία της διασώστριας - Τι ζήτησε η ανακρίτρια

Θρίλερ συνεχίζει να θυμίζει η υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, με το ζευγάρι στην απολογία του να επιμένει στον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε άμυνα απέναντι στη γυναίκα που μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία, αλλά την ανακρίτρια να ζητά τη διενέργεια νέας αυτοψίας και αναπαράστασης, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Την Τρίτη (28/7), το ζευγάρι οδηγήθηκε στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί. Νωρίτερα είχε προηγηθεί αναπαράσταση των γεγονότων στο σπίτι, παρουσία ανακρίτριας, εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων.

Πρώτη απολογήθηκε η σύζυγος του 40χρονου, βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, κάτι που αξιολογείται από τις δικαστικές Αρχές, μέσα από το οπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους.

Η 30χρονη γυναίκα υποστήριξε ότι είδε τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, μαυροφορεμένη, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και δεν κατάλαβε αν πρόκειται για γυναίκα ή άντρα. Στη συνέχεια την απείλησε -όπως υποστήριξε- και άρχισε να φωνάζει. Εκείνη την ώρα ο σύζυγός της βρισκόταν στην τραπεζαρία, η οποία έχει άμεση οπτική επαφή με την πόρτα του σπιτιού όπου βρισκόταν η 42χρονη, άκουσε τις φωνές της συζύγου του, πλησίασε και νομίζοντας ότι επρόκειτο για εισβολέα, ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

Η πολύωρη διαδικασία συνεχίζεται στο Δικαστικό Μέγαρο της Σύρου, με την απολογία του 40χρονου άνδρα.

Εν τω μεταξύ, οι δικαστικές Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν το παζλ της υπόθεσης, προσπαθώντας να «ξεκλειδώσουν» τι συνέβη τα επτά δευτερόλεπτα που η διασώστρια βρισκόταν εντός του σπιτιού, καθώς αυτά είναι που θα καθορίσουν την ποινική μεταχείριση και το αν θα στοιχειοθετηθεί ο ισχυρισμός της άμυνας στην οποία επιμένει το ζευγάρι.

Πηγή: cnn.gr