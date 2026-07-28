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Υπέγραψε με την ΑΕΚ ο Μάγερ - Αύριο οι ανακοινώσεις!

Ποδόσφαιρο
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Όλα έτοιμα είναι για τη μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, με τις ανακοινώσεις να πηγαίνουν για την Τετάρτη.

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Υπέγραψε με την ΑΕΚ ο Μάγερ - Αύριο οι ανακοινώσεις!