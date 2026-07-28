Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Υπέγραψε με την ΑΕΚ ο Μάγερ - Αύριο οι ανακοινώσεις! 28-07-2026 20:19 Νίκος Τζαλίδης Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Λόβρο Μάγερ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Όλα έτοιμα είναι για τη μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, με τις ανακοινώσεις να πηγαίνουν για την Τετάρτη. Περισσότερα σε λίγο... Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ποδοσφαίρου και γεωγραφίας που το 90% κάνει πάνω από 2 λάθη; menshouse.gr «Δεν το ήξερε σίγουρα»: Το στοιχείο -κλειδί που εξετάζουν οι Αρχές λύνει το πρώτο μυστήριο της δολοφονίας της διασώστριας instanews.gr Για την 13η σύνταξη: Το είπε δημόσια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στον Στουρνάρα instanews.gr Δεν έπαιξε σχεδόν ποτέ στη θέση του: Ο μοναδικός απ’ όσους αποχωρούν απ’ τον ΠΑΟ που μπορεί να αισθάνεται αδικημένος menshouse.gr Θα έπρεπε να ήταν καρφωμένη στο no1: Πάτα Play στην καλύτερη ταινία που έφερε το Netflix μέσα στο καλοκαίρι (Vid) menshouse.gr Σκόραρε στα 59 του: Ο παίκτης - μηχανή των γκολ που νικά τον χρόνο, ανανέωσε το συμβόλαιό του ως τον Ιούνιο του 2027 menshouse.gr Άρρωστα μυαλά κατηγόρησαν τον γιο του Ζαραλίκου που είναι 6 ετών dailymedia.gr «Πόσα χρειάζεστε;»: Ο Νίκος Οικονομόπουλος και τα 10.000€ για τον μικρό Γιώργο dailymedia.gr Υπέγραψε με την ΑΕΚ ο Μάγερ - Αύριο οι ανακοινώσεις! SHARE