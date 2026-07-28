Με τις αδελφές Αλεξανδρή η Εθνική καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού

Η Εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης αναχώρησε την Τρίτη (28/7) με προορισμό το Παρίσι, όπου από τις 31 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών. Η καλλιτεχνική κολύμβηση και οι καταδύσεις θα ανοίξουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης την Παρασκευή (31/7).

Η ελληνική αποστολή αποτελείται από 12 αθλητές και αθλήτριες, με τις τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή να βρίσκονται ανάμεσα στις συμμετοχές.

Μαζί με την ομάδα ταξίδεψαν οι προπονήτριες Μονγκ Τσεν, Σεσίλια Χιμένεθ Νιέτο και Ζωή Βουτυράκη, ο φυσικοθεραπευτής Γιώργος Δεμέτης, ο γιατρός Σπύρος Μπάλλας, ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Νίκος Ξυλούρης.

Η Βασιλική Αλεξανδρή θα αγωνιστεί στο ελεύθερο και τεχνικό σόλο, ενώ μαζί με τις Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή θα συμμετάσχει στο ελεύθερο και τεχνικό ντουέτο. Παράλληλα, η ελληνική ομάδα θα εκπροσωπηθεί στο ελεύθερο και τεχνικό ομαδικό, καθώς και στο ακροβατικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά η σύνθεση της ελληνικής αποστολής:

Άννα Μαρία Αλεξανδρή (Ελεύθερο ντουέτο, Τεχνικό ντουέτο)

Βασιλική Αλεξανδρή (Ελεύθερο σόλο, Τεχνικό σόλο, Ελεύθερο ντουέτο, Τεχνικό ντουέτο)

Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή (Ελεύθερο ντουέτο, Τεχνικό ντουέτο)

Μαρία Ιωάννα Αμεράλη (Τεχνικό ομαδικό, Ακροβατικό)

Θάλεια Δάμπαλη (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, Ακροβατικό)

Γεωργία Μυρτώ Ζαγγανά (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, Ακροβατικό)

Βασιλική Θάνου (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, Ακροβατικό)

Όλγα Ιμβριώτη (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, Ακροβατικό)

Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, Ακροβατικό)

Στυλιανός Κουκουσέλης Φούσκης (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, Ακροβατικό)

Σοφία Ευαγγελία Μαλκογεώργου (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, Ακροβατικό)

Δανάη Τσαπραλή (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, Ακροβατικό)

Από ελληνικής πλευράς, στη διοργάνωση έχουν επίσης οριστεί η Βάγια Λουράκη ως technical controller, η Πανδώρα Καρακούση ως κριτής, καθώς και οι Αλεξάνδρα Κουτσούλα και Ευδοκία Φανού, οι οποίες θα εκτελέσουν χρέη shadow κριτών.